Должностные лица США оказывали влияние на расследование причин возникновения пандемии коронавирусной инфекции. В их числе — экс-директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспел, заявили в Минобороны России.

Как отметил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Хаспел курировала выполнение военно-биологических программ со стороны американской разведки, а также участвовала в расследовании причин пандемии COVID-19.

Помимо этого, по словам Кириллова, давление на расследование также оказывали экс-советник Белого дома Энтони Фаучи, бывший гендиректор компании Metabiota Нита Мадхав и экс-министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что стране следует быть готовой к вызовам в сфере биобезопасности.