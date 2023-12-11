Премьер Польши Моравецкий: ЕС должен отказаться от централизации, чтобы выжить
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По словам Моравецкого, Варшава не согласится на какое-либо лишение государств их компетенций.
«Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций», — цитирует его РИА Новости.
Польский премьер утверждает, что его правительство не даст согласие на уменьшение числа вопросов, относящихся к национальным компетенциям, включая внешнюю политику, безопасность, налоги, семейное право и другие.
Ранее лидер польской оппозиции Дональд Туск выразил уверенность, что станет премьер-министром Польши 11 или 12 декабря.
В сейме Польши оппозиция имеет большинство. По предварительной договорённости, она, как ожидается, выдвинет Туска на должность премьера.
10 ноября коалиция польских оппозиционных партий «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» утвердила кандидатуру Туска на должность будущего премьер-министра страны.