RT в Telegram
Подпишись

Премьер Польши Моравецкий: ЕС должен отказаться от централизации, чтобы выжить

Короткая ссылка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе выступления в парламенте страны с программной речью заявил, что Европейскому союзу необходимо отказаться от централизации, если он хочет выжить.
Премьер Польши Моравецкий: ЕС должен отказаться от централизации, чтобы выжить
  • Gettyimages.ru

По словам Моравецкого, Варшава не согласится на какое-либо лишение государств их компетенций.

«Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций», — цитирует его РИА Новости.

Польский премьер утверждает, что его правительство не даст согласие на уменьшение числа вопросов, относящихся к национальным компетенциям, включая внешнюю политику, безопасность, налоги, семейное право и другие. 

Ранее лидер польской оппозиции Дональд Туск выразил уверенность, что станет премьер-министром Польши 11 или 12 декабря.

В сейме Польши оппозиция имеет большинство. По предварительной договорённости, она, как ожидается, выдвинет Туска на должность премьера.

10 ноября коалиция польских оппозиционных партий «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» утвердила кандидатуру Туска на должность будущего премьер-министра страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить