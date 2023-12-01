Лидер польской оппозиции Туск заявил, что станет премьером Польши 11 или 12 декабря

Лидер польской оппозиции Дональд Туск выразил уверенность, что станет премьер-министром Польши 11 или 12 декабря.

Об этом Туск заявил по итогам встречи со спикером сейма Шимоном Холовней.

Он отметил, что 11 декабря в сейме выслушают программную речь Матеуша Моравецкого. По его словам, в этот же день, если «время позволит», то будет выбран новый премьер-министр.

«Так что ожидайте новое правительство 11 декабря, если время позволит. Если не позволит — 12 декабря», — цитирует Туска РИА Новости.

Как отмечает агентство, вероятность получения Моравецким вотума доверия для его правительства является крайне маленькой, так как у его партии «Право и справедливость» нет парламентского большинства.

Уточняется, что в сейме оппозиция имеет большинство, по предварительной договорённости она, как ожидается, выдвинет Туска на должность премьера.

10 ноября коалиция польских оппозиционных партий «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» утвердила кандидатуру Туска на должность будущего премьер-министра страны.