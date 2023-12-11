Yle: парламент Финляндии отклонил инициативу о закрытии консульства России

Финский парламент не станет рассматривать гражданскую инициативу об упразднении консульства России на Аландских островах. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

«Спикер парламента отказался поддержать гражданскую инициативу, в которой парламенту было предложено принять решение об упразднении российского консульства на Аландских островах», — сказано в материале.

Как передаёт РИА Новости, власти объяснили, что российское консульство в Мариехамне, столице Аландов, связано с договором между Финляндией и Россией, то есть международными соглашениями. Именно поэтому консульство не может попасть под инициативы граждан.

В сентябре сообщалось, что инициатива с требованием о закрытии консульства России на Аландских островах достигла 50 тыс. голосов.