SBS: Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach в обход санкций

Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Mercedes-Benz Maybach S650. Об этом сообщил южнокорейский телеканал SBS.

По его данным, Ким Чен Ын приехал на новом автомобиле на V Общереспубликанский съезд матерей, который проходил в Пхеньяне.

Отмечается, что на экспорт автомобилей класса люкс и предметов роскоши в КНДР наложены санкции ООН.

Также телеканал сообщил, что до этого лидер КНДР использовал автомобиль Mercedes-Benz другой модели.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын не смог сдержать слёз во время заслушивания отчётного доклада на V Общереспубликанском съезде матерей.