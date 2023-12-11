SBS: Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach в обход санкций
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По его данным, Ким Чен Ын приехал на новом автомобиле на V Общереспубликанский съезд матерей, который проходил в Пхеньяне.
Отмечается, что на экспорт автомобилей класса люкс и предметов роскоши в КНДР наложены санкции ООН.
Также телеканал сообщил, что до этого лидер КНДР использовал автомобиль Mercedes-Benz другой модели.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын не смог сдержать слёз во время заслушивания отчётного доклада на V Общереспубликанском съезде матерей.