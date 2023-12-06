Ким Чен Ын не смог сдержать слёз на общереспубликанском съезде матерей
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Кореи.
По данным агентства, северокорейский лидер проявил подобную реакцию во время оглашения диктором части доклада, в которой говорится о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.
Ранее стало известно, что КНДР возобновит военные меры, приостановленные по соглашению с Сеулом.
Также в КНДР заявили, что будут расценивать вмешательство в работу её спутников как объявление войны.