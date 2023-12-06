Ким Чен Ын не смог сдержать слёз на общереспубликанском съезде матерей

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не смог сдержать слёз во время заслушивания отчётного доклада на V Общереспубликанском съезде матерей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Кореи.

По данным агентства, северокорейский лидер проявил подобную реакцию во время оглашения диктором части доклада, в которой говорится о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

Ранее стало известно, что КНДР возобновит военные меры, приостановленные по соглашению с Сеулом.

Также в КНДР заявили, что будут расценивать вмешательство в работу её спутников как объявление войны.