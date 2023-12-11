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МИД Литвы: новый пакет санкций ЕС против России — попытка залатать дыры

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Новый, двенадцатый пакет санкций ЕС против России является не чем иным, как попыткой залатать дыры в санкционном режиме. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Литовской Республики Габриэлюс Ландсбергис.
МИД Литвы: новый пакет санкций ЕС против России — попытка залатать дыры
  • Gettyimages.ru

Выступая перед заседанием ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств, Ландсбергис заявил, что чем дольше тянутся переговоры по новым пакетам санкций, тем более слабыми эти меры становятся.

«Двенадцатый пакет, который обсуждается сейчас, не будет большим шагом вперёд. Скорее, это латание дыр», — цитирует литовского министра ТАСС.

Глава МИД Латвии также отметил, что то обстоятельство, что новые санкции не касаются Белоруссии, вызывает у него сожаление. Ландсбергис пообещал в будущем вынести этот вопрос на обсуждение.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв высказал мнение, что Запад использует санкции против России скорее как информационный повод.

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