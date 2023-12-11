Израиль откроет КПП «Керем-Шалом» на границе с Газой для пропуска гумпомощи

Израильские власти приняли решение открыть КПП «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа для того, чтобы увеличить поставки гуманитарной помощи в анклав.

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Об этом заявили в Управлении по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ). «Мы расширили возможности по проведению проверок помощи, доставляемой в сектор Газа. «Керем-Шалом» будет открыт, поэтому число проверок увеличится вдвое», — приводит ТАСС сообщение. Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что в секторе Газа отсутствуют условия для эффективной доставки гуманитарной помощи.