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Гутерреш: в секторе Газа нет условий для эффективной доставки гумпомощи

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В секторе Газа отсутствуют условия для эффективной доставки гуманитарной помощи, заявил на заседании СБ ООН Генсек организации Антониу Гутерреш.
Гутерреш: в секторе Газа нет условий для эффективной доставки гумпомощи
  • AP
  • © Craig Ruttle

«Условия для эффективной доставки гуманитарной помощи больше не существуют», — цитирует его РИА Новости.

8 декабря самолёт МЧС России Ил-76 доставил 20 т гуманитарной помощи в сектор Газа.

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