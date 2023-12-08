Гутерреш: в секторе Газа нет условий для эффективной доставки гумпомощи
В секторе Газа отсутствуют условия для эффективной доставки гуманитарной помощи, заявил на заседании СБ ООН Генсек организации Антониу Гутерреш.
- AP
- © Craig Ruttle
«Условия для эффективной доставки гуманитарной помощи больше не существуют», — цитирует его РИА Новости.
8 декабря самолёт МЧС России Ил-76 доставил 20 т гуманитарной помощи в сектор Газа.
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