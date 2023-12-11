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Посол в Израиле заявил, что несколько десятков россиян ещё не вышли из Газы

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Несколько десятков россиян и членов их семей, которые подавали заявки на эвакуацию, ещё не вышли из сектора Газа. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Посол в Израиле заявил, что несколько десятков россиян ещё не вышли из Газы
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху стало известно, что Россия и Израиль продолжат взаимодействовать в вопросах эвакуации россиян из Газы.

Накануне самолёт МЧС России доставил в Москву 100 россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа.

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