Посол в Израиле заявил, что несколько десятков россиян ещё не вышли из Газы
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«К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху стало известно, что Россия и Израиль продолжат взаимодействовать в вопросах эвакуации россиян из Газы.
Накануне самолёт МЧС России доставил в Москву 100 россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа.