Посол в Израиле заявил, что несколько десятков россиян ещё не вышли из Газы

Несколько десятков россиян и членов их семей, которые подавали заявки на эвакуацию, ещё не вышли из сектора Газа. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«К сожалению, несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, до сих пор по неизвестным для нас причинам не вышли из сектора Газа», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее из телефонного разговора российского президента Владимира Путина с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху стало известно, что Россия и Израиль продолжат взаимодействовать в вопросах эвакуации россиян из Газы.

Накануне самолёт МЧС России доставил в Москву 100 россиян и членов их семей, которые были эвакуированы из сектора Газа.