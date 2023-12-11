Россия и Белоруссия подписали меморандум в сфере лесного хозяйства

Рослесхоз и Минлесхоз Белоруссии подписали меморандум в области лесного хозяйства. На церемонии присутствовали российский вице-премьер Виктория Абрамченко и заместитель премьер-министра Белоруссии Пётр Пархомчик. Об этом говорится в Telegram-канале правительства России.

Стороны будут развивать партнёрство в сфере лесного хозяйства на долгосрочной основе. В качестве приоритета указываются охрана лесов от пожаров, воспроизводство и защита лесов, совершенствование лесного законодательства и цифровизация отрасли. «Подписанный меморандум — это качественно новый уровень взаимоотношений наших государств», — заявила Абрамченко. Ранее Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки.