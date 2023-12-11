Россия и Белоруссия подписали меморандум в сфере лесного хозяйства
Стороны будут развивать партнёрство в сфере лесного хозяйства на долгосрочной основе. В качестве приоритета указываются охрана лесов от пожаров, воспроизводство и защита лесов, совершенствование лесного законодательства и цифровизация отрасли.
«Подписанный меморандум — это качественно новый уровень взаимоотношений наших государств», — заявила Абрамченко.
Ранее Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки.