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Россия и Белоруссия подписали меморандум в сфере лесного хозяйства

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Рослесхоз и Минлесхоз Белоруссии подписали меморандум в области лесного хозяйства. На церемонии присутствовали российский вице-премьер Виктория Абрамченко и заместитель премьер-министра Белоруссии Пётр Пархомчик. Об этом говорится в Telegram-канале правительства России.
Россия и Белоруссия подписали меморандум в сфере лесного хозяйства

Стороны будут развивать партнёрство в сфере лесного хозяйства на долгосрочной основе. В качестве приоритета указываются охрана лесов от пожаров, воспроизводство и защита лесов, совершенствование лесного законодательства и цифровизация отрасли.

«Подписанный меморандум — это качественно новый уровень взаимоотношений наших государств», — заявила Абрамченко.

Ранее Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки.

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