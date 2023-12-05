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Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки

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Государственная дума в ходе пленарного заседания ратифицировала соглашение России и Белоруссии о создании и работе учебно-боевых центров, где будет вестись совместная подготовка военнослужащих двух государств.
Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

Данный документ был подписан в белорусской столице в марте 2023 года. 

Президент России Владимир Путин внёс соглашение на ратификацию в нижнюю палату российского парламента 26 октября.

Основными задачами таких учебно-боевых центров будут совместная боевая подготовка, дежурство военных из обеих стран, обмен опытом по вопросам боевого применения имеющихся образцов вооружения и военной техники.

В октябре Минобороны Белоруссии и России подписали план сотрудничества на 2024 год.

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