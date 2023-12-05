Госдума ратифицировала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки

Государственная дума в ходе пленарного заседания ратифицировала соглашение России и Белоруссии о создании и работе учебно-боевых центров, где будет вестись совместная подготовка военнослужащих двух государств.

РИА Новости

Об этом информирует ТАСС. Данный документ был подписан в белорусской столице в марте 2023 года. Президент России Владимир Путин внёс соглашение на ратификацию в нижнюю палату российского парламента 26 октября. Основными задачами таких учебно-боевых центров будут совместная боевая подготовка, дежурство военных из обеих стран, обмен опытом по вопросам боевого применения имеющихся образцов вооружения и военной техники. В октябре Минобороны Белоруссии и России подписали план сотрудничества на 2024 год.