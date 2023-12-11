The Economist: США потребовали от Израиля завершить операцию в Газе до нового года

В Вашингтоне сообщили Израилю, что его военная операция в секторе Газа должна быть завершена до начала нового года.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Несколько источников подтвердили, что во время своего недавнего визита в Израиль Энтони Блинкен, американский госсекретарь, сообщил израильтянам, что им придётся завершить все дела к новому году», — говорится в статье.

При этом, по данным издания, в публичных заявлениях американские чиновники не обозначали для Израиля никаких крайних сроков для завершения операции.

Ранее стало известно, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан посетит Израиль на этой неделе.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хочет видеть больше усилий Израиля в гуманитарной сфере.