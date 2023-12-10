Блинкен: США хотят видеть больше усилий Израиля в гуманитарной сфере

Власти США считают, что Израиль предпринимает недостаточно усилий в ряде гуманитарных аспектов в секторе Газа. С таким заявлением выступил 10 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, Израиль предпринимает дополнительные шаги, в том числе для выделения безопасных зон на юге сектора Газа. Однако в США не видят выполнения некоторых аспектов в должной мере.

«Во-первых, обеспечение того, чтобы гуманитарные организации, начиная с ООН, которая действует героически, имели время, места и маршруты для доставки помощи», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что США выступают против прекращения огня в Газе, поскольку это может увековечить проблему.