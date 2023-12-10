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Полиция в Таллине решила отнять шапки у туристов, спутав флаги России и Словакии

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Туристы из Словакии попали в неприятную ситуацию во время прогулки по рождественскому рынку в Таллине. Эстонские полицейские попытались отобрать у них шапки, перепутав их расцветку с флагом России.

Как сообщает портал Delfi, мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета мгновенно привлекли внимание правоохранителей. Те решили побеседовать с туристами, поскольку подобная символика в стране запрещена.

«Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России», — указывается в публикации.

В сообщении также уточняется, что словацкий триколор полностью идентичен флагу России, за одним исключением: на нём также есть государственный герб страны.

Ранее сообщалось, что флаг России появился на Марсовом поле возле Эйфелевой башни в Париже, где прошёл митинг в поддержку жителей Донбасса.

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