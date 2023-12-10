RT в Telegram
Подпишись

Лукашенко и президент Кении договорились интенсифицировать отношения стран

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Кению, встретился с лидером восточноафриканской республики Уильямом Руто. В ходе состоявшихся переговоров стороны договорились о взаимной интенсификации отношений.
Лукашенко и президент Кении договорились интенсифицировать отношения стран
  • РИА Новости

По словам Лукашенко, которые приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», специалисты из Белоруссии и Кении должны обменяться визитами и познакомиться со странами, после чего приступить к проработке плана дальнейших действий.

Также президент Белоруссии пригласил кенийского коллегу в любое время посетить Минск. По словам Лукашенко, он будет рад вновь встретиться с Руто.

«Думаю, в первом полугодии будущего года вы найдёте такое время, чтобы приехать в Минск», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Кении Лукашенко встретил министр сельского хозяйства республики Митика Линтури.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить