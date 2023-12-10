Лукашенко и президент Кении договорились интенсифицировать отношения стран
- РИА Новости
По словам Лукашенко, которые приводит близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», специалисты из Белоруссии и Кении должны обменяться визитами и познакомиться со странами, после чего приступить к проработке плана дальнейших действий.
Также президент Белоруссии пригласил кенийского коллегу в любое время посетить Минск. По словам Лукашенко, он будет рад вновь встретиться с Руто.
«Думаю, в первом полугодии будущего года вы найдёте такое время, чтобы приехать в Минск», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Кении Лукашенко встретил министр сельского хозяйства республики Митика Линтури.