Лукашенко прибыл в Кению, его встретил министр сельского хозяйства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Кению. У трапа самолёта его встретил министр сельского хозяйства африканской страны Митика Линтури.

Об этом сообщает БЕЛТА.

В сентябре заместитель премьер-министра Белоруссии Пётр Пархомчик отметил, что республика заинтересована в поставках техники различного назначения в ряд африканских стран, в том числе ЮАР, Кению, Нигерию и Марокко.