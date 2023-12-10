Лукашенко прибыл в Кению, его встретил министр сельского хозяйства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Кению. У трапа самолёта его встретил министр сельского хозяйства африканской страны Митика Линтури.
- AP
Об этом сообщает БЕЛТА.
В сентябре заместитель премьер-министра Белоруссии Пётр Пархомчик отметил, что республика заинтересована в поставках техники различного назначения в ряд африканских стран, в том числе ЮАР, Кению, Нигерию и Марокко.
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