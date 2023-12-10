Будущий глава МВД Аргентины: власти сосредоточатся на наведении порядка в стране
- AP
В комментарии РИА Новости Франкос заявил, что власти Аргентины сосредоточатся на наведении порядка в стране, а также борьбе с дефицитом бюджета. Всё это, по его словам, является вызовами.
Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что с его приходом к власти в истории республики начинается новая эра.
Инаугурация Милея состоялась 10 декабря. Позднее в этот же день президент Аргентины примет присягу у членов нового правительства.