Будущий глава МВД Аргентины: власти сосредоточатся на наведении порядка в стране

Наведение порядка в Аргентине входит в число приоритетных задач, которые ставят перед собой власти страны. Об этом сообщил будущий глава МВД республики Гильермо Франкос.

В комментарии РИА Новости Франкос заявил, что власти Аргентины сосредоточатся на наведении порядка в стране, а также борьбе с дефицитом бюджета. Всё это, по его словам, является вызовами.

Ранее новый президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что с его приходом к власти в истории республики начинается новая эра.

Инаугурация Милея состоялась 10 декабря. Позднее в этот же день президент Аргентины примет присягу у членов нового правительства.