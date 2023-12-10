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Пропавшее в отеле Ritz кольцо стоимостью почти €750 тысяч нашли в мешке пылесоса

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Поиски инкрустированного бриллиантом кольца стоимостью €750 тыс., которое пропало в отеле Ritz в Париже, благополучно завершились. Как сообщила газета Le Parisien, ювелирное украшение нашли в мешке от пылесоса.
Пропавшее в отеле Ritz кольцо стоимостью почти €750 тысяч нашли в мешке пылесоса
  • Gettyimages.ru

По данным издания, кольцо обнаружил один из сотрудников службы безопасности отеля. В сообщении подчёркивается, что кольцо не было похищено, поскольку оно находилось в мешке от пылесоса.

Обладательница кольца ранее сообщила, что оставила украшение на столе перед походом по магазинам. По возвращении в номер она заметила его пропажу.

Ранее подростка в Ярославле заподозрили в краже у подруги ювелирных украшений на сумму порядка 3,5 млн рублей.

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