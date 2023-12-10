Пропавшее в отеле Ritz кольцо стоимостью почти €750 тысяч нашли в мешке пылесоса
- Gettyimages.ru
По данным издания, кольцо обнаружил один из сотрудников службы безопасности отеля. В сообщении подчёркивается, что кольцо не было похищено, поскольку оно находилось в мешке от пылесоса.
Обладательница кольца ранее сообщила, что оставила украшение на столе перед походом по магазинам. По возвращении в номер она заметила его пропажу.
Ранее подростка в Ярославле заподозрили в краже у подруги ювелирных украшений на сумму порядка 3,5 млн рублей.