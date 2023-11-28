RT в Telegram
Подпишись

Подростка заподозрили в краже украшений у знакомой на 3,5 млн рублей в Ярославле

Короткая ссылка
В Ярославле 16-летнего подростка подозревают в краже ювелирных изделий у своей знакомой на сумму 3,5 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД МЕДИА».
Подростка заподозрили в краже украшений у знакомой на 3,5 млн рублей в Ярославле
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Предположительно, подросток, когда приходил в квартиру знакомой, несколько дней похищал у неё украшения из золота и драгоценных камней. После этого он сдавал их в ломбард.

«По материалам, собранным полицейскими, сотрудниками СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России («Кража, совершенная в особо крупном размере»)», — заявили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое молодых людей выстрелили в подростка из украденного пистолета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить