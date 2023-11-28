Подростка заподозрили в краже украшений у знакомой на 3,5 млн рублей в Ярославле

В Ярославле 16-летнего подростка подозревают в краже ювелирных изделий у своей знакомой на сумму 3,5 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД МЕДИА».

Предположительно, подросток, когда приходил в квартиру знакомой, несколько дней похищал у неё украшения из золота и драгоценных камней. После этого он сдавал их в ломбард.

«По материалам, собранным полицейскими, сотрудниками СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России («Кража, совершенная в особо крупном размере»)», — заявили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое молодых людей выстрелили в подростка из украденного пистолета.