В Петербурге двое молодых людей выстрелили в подростка из украденного пистолета

В Санкт-Петербурге двое молодых людей украли товары в пункте выдачи одного из интернет-магазинов и выстрелили из сигнального пистолета в сторону 13-летнего подростка.

Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что вечером 9 ноября в центре города на 10-й Советской улице злоумышленники получили свои товары по QR-коду, а когда сотрудник ушёл на склад за заказом следующего клиента, то они выбежали из помещения с товарами, не оплатив их.

«Затем злоумышленники распаковали один из заказов, в котором лежал сигнальный пистолет, и выстрелили из него в сторону 13-летнего подростка», — заявили в МВД.

Отмечается, что сумма заказанных злоумышленниками товаров составила 40 тыс. рублей. Ведётся их розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее URA.RU со ссылкой на прокуратуру Свердловской области писало, что в Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении банды, которая нападала на иностранных граждан с 2013 года.