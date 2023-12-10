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Экс-госсекретарь Франции Лелуш: пренебрежение интересами России — ошибка Запада

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Страны Запада совершили ошибку, проигнорировав национальные интересы России. Результатом этой ошибки стал конфликт на Украине. Такое мнение высказал бывший госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.
Экс-госсекретарь Франции Лелуш: пренебрежение интересами России — ошибка Запада
  • РИА Новости

Говоря на эту тему в интервью газете Le Journal du Dimanche, Лелуш заявил, что сохранение нейтрального статуса Украины является экзистенциальным вопросом для России.

«Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в НАТО», — сказал он.

Политик добавил, что США и ЕС сделали ставку на военную победу Украины. Однако эта стратегия, по его словам, провалилась.

Ранее появилась информация, что Украина начала вербовать иностранных наёмников, чтобы восполнить огромные потери в рядах ВСУ.

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