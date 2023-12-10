Экс-госсекретарь Франции Лелуш: пренебрежение интересами России — ошибка Запада

Страны Запада совершили ошибку, проигнорировав национальные интересы России. Результатом этой ошибки стал конфликт на Украине. Такое мнение высказал бывший госсекретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш.

Говоря на эту тему в интервью газете Le Journal du Dimanche, Лелуш заявил, что сохранение нейтрального статуса Украины является экзистенциальным вопросом для России.

«Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в НАТО», — сказал он.

Политик добавил, что США и ЕС сделали ставку на военную победу Украины. Однако эта стратегия, по его словам, провалилась.

Ранее появилась информация, что Украина начала вербовать иностранных наёмников, чтобы восполнить огромные потери в рядах ВСУ.