Экс-госсекретарь Франции Лелуш: пренебрежение интересами России — ошибка Запада
- РИА Новости
Говоря на эту тему в интервью газете Le Journal du Dimanche, Лелуш заявил, что сохранение нейтрального статуса Украины является экзистенциальным вопросом для России.
«Ошибка, которую признавала большая часть стратегов на протяжении десятилетий, заключается в пренебрежении позицией России, считающей недопустимым членство Украины в НАТО», — сказал он.
Политик добавил, что США и ЕС сделали ставку на военную победу Украины. Однако эта стратегия, по его словам, провалилась.
Ранее появилась информация, что Украина начала вербовать иностранных наёмников, чтобы восполнить огромные потери в рядах ВСУ.