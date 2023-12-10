RT в Telegram
Подпишись

Лавров: конфликт на Украине сделал Россию сильнее, как и прежние победы

Короткая ссылка
Конфликт на Украине, который развязали США, сделал Россию сильнее, как это было после побед над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером. Такое мнение высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: конфликт на Украине сделал Россию сильнее, как и прежние победы
  • РИА Новости

По словам главы МИД, в начале XIX века Бонапарт объединил вокруг себя почти всю Европу ради нападения на Россию, однако потерпел крах. В результате этого Россия стала лишь сильнее.

«В середине прошлого века Гитлер сделал то же самое: он подчинил себе большинство европейских стран, чтобы начать агрессию против России. Он тоже был побеждён, и мы стали сильнее после этой войны», — цитирует его РИА Новости.

Лавров добавил, что итоги развязанного США конфликта уже можно прогнозировать, и главным результатом он назвал значительное усиление России.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства предложил задать Зеленскому вопрос о перспективах переговоров по Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить