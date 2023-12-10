Лавров: конфликт на Украине сделал Россию сильнее, как и прежние победы

Конфликт на Украине, который развязали США, сделал Россию сильнее, как это было после побед над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером. Такое мнение высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам главы МИД, в начале XIX века Бонапарт объединил вокруг себя почти всю Европу ради нападения на Россию, однако потерпел крах. В результате этого Россия стала лишь сильнее.

«В середине прошлого века Гитлер сделал то же самое: он подчинил себе большинство европейских стран, чтобы начать агрессию против России. Он тоже был побеждён, и мы стали сильнее после этой войны», — цитирует его РИА Новости.

Лавров добавил, что итоги развязанного США конфликта уже можно прогнозировать, и главным результатом он назвал значительное усиление России.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства предложил задать Зеленскому вопрос о перспективах переговоров по Украине.