Израильская армия за сутки нанесла удары по 250 объектам в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военные нанесли удары по более чем 250 объектам на территории сектора Газа, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Указывается, что израильские войска также обнаружили и поразили склады оружия, провели рейды на военные объекты, уничтожили подземные шахты тоннелей, а также ликвидировали вооружённые ячейки, которые планировали напасть на ЦАХАЛ.

Кроме того, истребитель ВВС Израиля ударил по объекту связи ХАМАС рядом с мечетью на юге Газы, а затем войска провели рейд на объект.

Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные видят признаки распада системы управления палестинского движения ХАМАС в Газе.