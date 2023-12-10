Израильская армия за сутки нанесла удары по 250 объектам в Газе
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Указывается, что израильские войска также обнаружили и поразили склады оружия, провели рейды на военные объекты, уничтожили подземные шахты тоннелей, а также ликвидировали вооружённые ячейки, которые планировали напасть на ЦАХАЛ.
Кроме того, истребитель ВВС Израиля ударил по объекту связи ХАМАС рядом с мечетью на юге Газы, а затем войска провели рейд на объект.
Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные видят признаки распада системы управления палестинского движения ХАМАС в Газе.