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Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил о распаде системы ХАМАС в секторе Газа

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Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные видят признаки распада системы управления палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил о распаде системы ХАМАС в секторе Газа
  • AP

Его слова приводит газета The Times of Israel.

Халеви заявил, что видит успехи израильской армии каждый день.

«С каждым днём мы видим всё больше и больше убитых и раненых террористов, а в последние дни мы видим, что террористы сдаются в плен — это признак распада системы», — сказал он.

Халеви призвал военных действовать усерднее в этом направлении.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по оперативно-командному центру движения «Хезболла».

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