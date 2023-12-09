Глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви заявил о распаде системы ХАМАС в секторе Газа
- AP
Его слова приводит газета The Times of Israel.
Халеви заявил, что видит успехи израильской армии каждый день.
«С каждым днём мы видим всё больше и больше убитых и раненых террористов, а в последние дни мы видим, что террористы сдаются в плен — это признак распада системы», — сказал он.
Халеви призвал военных действовать усерднее в этом направлении.
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по оперативно-командному центру движения «Хезболла».