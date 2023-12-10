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Полиция КНР обвинила Филиппины в намеренном столкновении с китайским катером

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Управление морской полиции Китая обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером китайской береговой охраны, который совершал рейс вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.
Полиция КНР обвинила Филиппины в намеренном столкновении с китайским катером
  • Gettyimages.ru

В опубликованном на сайте заявлении сказано, что филиппинские судна незаконно вошли в воды района островов вблизи рифа Жэньай. Тогда береговая охрана применила меры контроля.

Указывается, что филиппинское судно Unaizah Mae 1 проигнорировало предупреждения и «непрофессиональным и опасным образом сделало резкий разворот и намеренно столкнулось с катером береговой охраны КНР, совершавшим регулярное и законное плавание».

Ранее китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, который незаконно вошёл в территориальные воды в Южно-Китайском море.

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