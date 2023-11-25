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CGTN: военные Китая вытеснили эсминец ВМС США из своих территориальных вод

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Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Hopper, который незаконно вошёл в территориальные воды страны вблизи островов Сиша в Южно-Китайском море.
CGTN: военные Китая вытеснили эсминец ВМС США из своих территориальных вод
  • Gettyimages.ru
  • © Lisa Barreca

Об этом говорится в заявлении телеканала CGTN со ссылкой на южное боевое командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В публикации приводятся слова старшего полковника из южной зоны южного боевого командования НОАК Тянь Цзюньли. Он отметил, что армия использовала ВМС и ВВС для «отслеживания, мониторинга и предупреждения» эсминца.

Цзюньли назвал проникновение в воды Китая американского судна железным доказательством США стремления к «морской гегемонии» и «милитаризации Южно-Китайского моря».

Ранее глава Минобороны КНР заявил, что иностранные корабли приближаются к территории страны для провокаций.

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