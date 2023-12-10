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AFP: фрегат Франции сбил два дрона из Йемена над Красным морем

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Фрегат Франции Languedoc сбил над Красным морем два дрона, которые направлялись в его сторону с территории Йемена.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Главного штаба ВС Франции.

«Французский фрегат сбил в Красном море два дрона, направлявшихся в его сторону с побережья Йемена», — передаёт заявление РИА Новости.

3 декабря американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена.

4 декабря Центральное командование Пентагона сообщило, что три коммерческих судна в Красном море четыре раза подверглись атакам за сутки. Эсминец США прореагировал на их сообщения и сбил три беспилотника.

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