AFP: фрегат Франции сбил два дрона из Йемена над Красным морем

Фрегат Франции Languedoc сбил над Красным морем два дрона, которые направлялись в его сторону с территории Йемена.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Главного штаба ВС Франции.

«Французский фрегат сбил в Красном море два дрона, направлявшихся в его сторону с побережья Йемена», — передаёт заявление РИА Новости.

3 декабря американский эсминец USS Carney атаковали с помощью беспилотников и ракет, выпущенных из Йемена.

4 декабря Центральное командование Пентагона сообщило, что три коммерческих судна в Красном море четыре раза подверглись атакам за сутки. Эсминец США прореагировал на их сообщения и сбил три беспилотника.