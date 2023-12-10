МИД Венесуэлы: Каракас и Джорджтаун проведут переговоры об Эссекибо

Венесуэла и Гайана проведут прямые переговоры по поводу территориального спора с Эссекибо.

Об этом информирует МИД Венесуэлы.

Как передаёт РИА Новости, это произойдёт благодаря прошедшим накануне телефонным переговорам президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва и премьера Сан-Винсента и Гренадин с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что во время бесед было получено предложение провести переговоры на высоком уровне с Гайаной, чтобы поддержать стремление сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн как зону мира, «свободную от вмешательства внешних игроков».

7 декабря издание El País сообщило, что Мадуро мобилизует войска и объявляет об аннексии региона Эссекибо — де-факто территории соседней Гайаны.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.