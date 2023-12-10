RT в Telegram
Подпишись

Al Jazeera: четверо палестинцев погибли в Газе из-за удара ВВС Израиля

Короткая ссылка
По меньшей мере четверо палестинцев скончались из-за удара ЦАХАЛ по сектору Газа.

Об этом информирует Al Jazeera.

Отмечается, что не менее четырёх палестинских граждан погибли из-за удара ВВС Израиля по жилым домам в лагере беженцев Эль-Магази, который расположен в центральном районе сектора Газа.

Кроме того, есть информация о раненых.

Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные видят признаки распада системы управления палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Вооружённые формирования «Хезболлы» атаковали позиции израильских войск на границе с Ливаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить