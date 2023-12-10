Al Jazeera: четверо палестинцев погибли в Газе из-за удара ВВС Израиля

По меньшей мере четверо палестинцев скончались из-за удара ЦАХАЛ по сектору Газа.

Об этом информирует Al Jazeera.

Отмечается, что не менее четырёх палестинских граждан погибли из-за удара ВВС Израиля по жилым домам в лагере беженцев Эль-Магази, который расположен в центральном районе сектора Газа.

Кроме того, есть информация о раненых.

Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные видят признаки распада системы управления палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Вооружённые формирования «Хезболлы» атаковали позиции израильских войск на границе с Ливаном.