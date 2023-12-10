Al Jazeera: четверо палестинцев погибли в Газе из-за удара ВВС Израиля
Об этом информирует Al Jazeera.
Отмечается, что не менее четырёх палестинских граждан погибли из-за удара ВВС Израиля по жилым домам в лагере беженцев Эль-Магази, который расположен в центральном районе сектора Газа.
Кроме того, есть информация о раненых.
Ранее глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские военные видят признаки распада системы управления палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Вооружённые формирования «Хезболлы» атаковали позиции израильских войск на границе с Ливаном.