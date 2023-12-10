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Евростат: Болгария является самой несчастной страной в ЕС

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Болгария является самой несчастной страной в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства Евростат.

Об этом пишет The Independent.

Как сказано в материале, жители Болгарии оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов из десяти.

Немцы при этом тоже оказались не очень довольны жизнью, оценив её на 6,5 баллов. Часть из них пожаловалась на тревогу и апатию.

Самые счастливые люди, согласно исследованию, живут в Австрии. Кроме того, высокие показатели зафиксировали в Румынии, Польше и Финляндии.

Согласно данным сервиса «Работа.ру», россияне считают, что самые счастливые люди живут в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. По их мнению, счастливыми жителей страны делает благополучие близких и удовлетворённость жизнью.

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