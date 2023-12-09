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Французский политик Филиппо: США скоро откажутся от Украины и сожгут её дотла

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что в скором времени Соединённые Штаты откажутся от Украины и «сожгут её дотла».
Французский политик Филиппо: США скоро откажутся от Украины и сожгут её дотла
  • Gettyimages.ru

Об этом политик написал в соцсети X (ранее Twitter).

Филиппо обратил внимание на резкий поворот в медиапространстве в вопросе освещения украинского конфликта.

«СМИ наконец-то осознают, что для марионетки Вашингтона всё кончено и что США скоро откажутся от неё и сожгут дотла», — говорится в сообщении.

Ранее газета Financial Times писала, что Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.

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