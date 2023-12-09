Глава МИД Ирана: ядерная сделка теряет актуальность с течением времени

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или ядерная сделка, теряет актуальность с течением времени.

Слова дипломата приводит агентство ISNA.

По его словам, в настоящий момент Иран не находится на пути подписания соглашения по СВПД, поскольку красные линии Тегерана не были приняты во внимание рядом стран.

При этом Абдоллахиян подчеркнул, что это не означает, что подписание ядерной сделки должно быть отложено в сторону.

«Однако чем больше проходит времени, тем менее актуальным становится ядерная сделка», — сказал он.

Ранее российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что «евротройка» и США блокируют усилия по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе.