Ульянов: «евротройка» и США блокируют любые усилия по восстановлению СВПД
«Евротройка» и США на данном этапе блокируют любые дипломатические усилия в отношении восстановления СВПД. Это значит, что их полностью устраивает нынешнее положение дел», — сказал он.
Дипломат назвал такую политику недальновидной и отметил, что эти решения увеличивают риск эскалации.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил, что Россия готова возобновить работу по иранской ядерной программе, когда и если страны Запада проявят здравомыслие.