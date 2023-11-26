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Ульянов: «евротройка» и США блокируют любые усилия по восстановлению СВПД

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«Евротройка» и США блокируют усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Евротройка» и США на данном этапе блокируют любые дипломатические усилия в отношении восстановления СВПД. Это значит, что их полностью устраивает нынешнее положение дел», — сказал он.

Дипломат назвал такую политику недальновидной и отметил, что эти решения увеличивают риск эскалации.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее заявил, что Россия готова возобновить работу по иранской ядерной программе, когда и если страны Запада проявят здравомыслие.

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