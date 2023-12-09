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Министр: партия Вучича при победе на выборах не введёт санкции против России

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Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Сербии Александра Вучича в случае победы на предстоящих парламентских выборах и дальше не намерена вводить санкции в отношении России.
Министр: партия Вучича при победе на выборах не введёт санкции против России
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Об этом РИА Новости рассказал глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.

«Наша цель — продолжать проводить политику без введения санкций против России, а абсолютной отправной точкой от начала и до конца является наш военный нейтралитет», — подчеркнул он.

Вучевич добавил, что, несмотря на движение Сербии в сторону Европейского союза, Белград не намерен отказываться от сотрудничества с Россией, Китаем, Индией, а также странами Африки и Южной Америки.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что отказ Сербии вводить санкции против России усилил международную репутацию страны.

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