Министр: партия Вучича при победе на выборах не введёт санкции против России
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Об этом РИА Новости рассказал глава Минобороны Сербии Милош Вучевич.
«Наша цель — продолжать проводить политику без введения санкций против России, а абсолютной отправной точкой от начала и до конца является наш военный нейтралитет», — подчеркнул он.
Вучевич добавил, что, несмотря на движение Сербии в сторону Европейского союза, Белград не намерен отказываться от сотрудничества с Россией, Китаем, Индией, а также странами Африки и Южной Америки.
Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что отказ Сербии вводить санкции против России усилил международную репутацию страны.