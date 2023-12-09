Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что Европейский союз создал для Украины колониальную ловушку.

Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы создаём колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению государства», — заявил Уоллес.

Депутат добавил, что ЕС потратил миллиарды на провоцирование конфликта, в котором погибло огромное количество человек.

Ранее газета Financial Times писала, что Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.