Депутат ЕП Уоллес: Евросоюз загнал Украину в колониальную ловушку
- Gettyimages.ru
- © Olivier Matthys
Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).
«Мы создаём колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению государства», — заявил Уоллес.
Депутат добавил, что ЕС потратил миллиарды на провоцирование конфликта, в котором погибло огромное количество человек.
Ранее газета Financial Times писала, что Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.