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Депутат ЕП Уоллес: Евросоюз загнал Украину в колониальную ловушку

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Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что Европейский союз создал для Украины колониальную ловушку.
Депутат ЕП Уоллес: Евросоюз загнал Украину в колониальную ловушку
  • Gettyimages.ru
  • © Olivier Matthys

Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы создаём колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению государства», — заявил Уоллес.

Депутат добавил, что ЕС потратил миллиарды на провоцирование конфликта, в котором погибло огромное количество человек.

Ранее газета Financial Times писала, что Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны Соединённых Штатов и Евросоюза.

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