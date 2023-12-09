Посол Джалали: в отношениях Ирана и России скоро произойдёт большой скачок
- РИА Новости
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Об этом он сказал в интервью агентству Nour News.
«Учитывая предпринятые шаги, я прогнозирую, что в течение ближайших двух-трёх лет в отношениях между двумя странами произойдёт большой скачок», — цитирует посла РИА Новости.
Джалали добавил, что условия для такого развития событий создаются, а препятствия прекращаются.
7 декабря в Москве началась встреча президентов России и Ирана.
Одной из тем встречи лидеров двух стран стала ситуация в секторе Газа. Как отметил президент Ирана, происходящее там является проблемой всего человечества.
Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением Раиси посетить Иран.