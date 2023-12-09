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Посол Джалали: в отношениях Ирана и России скоро произойдёт большой скачок

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Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что в ближайшее время в двусторонних отношениях Ирана и России произойдёт большой скачок.
Посол Джалали: в отношениях Ирана и России скоро произойдёт большой скачок
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

Об этом он сказал в интервью агентству Nour News.

«Учитывая предпринятые шаги, я прогнозирую, что в течение ближайших двух-трёх лет в отношениях между двумя странами произойдёт большой скачок», — цитирует посла РИА Новости.

Джалали добавил, что условия для такого развития событий создаются, а препятствия прекращаются.

7 декабря в Москве началась встреча президентов России и Ирана.

Одной из тем встречи лидеров двух стран стала ситуация в секторе Газа. Как отметил президент Ирана, происходящее там является проблемой всего человечества.

Путин заявил, что обязательно воспользуется приглашением Раиси посетить Иран.

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