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Грузоперевозчик «Волга-Днепр» подал в суд на Канаду из-за санкций

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Российский грузовой перевозчик «Волга-Днепр» подал в суд на правительство Канады из-за наложенных на компанию санкций.
Грузоперевозчик «Волга-Днепр» подал в суд на Канаду из-за санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Zolnierek

Об этом сообщает газета The Wall Street Jounral со ссылкой на иск.

«Волга» утверждает, что её ошибочно внесли в санкционный список», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд, в частности, может принять решение о судьбе арестованного в Канаде самолёта Ан-124 «Руслан».

Ранее в Министерство иностранных дел России был вызван заместитель главы посольства Канады в Москве Брайан Эбель, ему выразили демарш в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолёт Ан-124.

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