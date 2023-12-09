Грузоперевозчик «Волга-Днепр» подал в суд на Канаду из-за санкций
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Об этом сообщает газета The Wall Street Jounral со ссылкой на иск.
«Волга» утверждает, что её ошибочно внесли в санкционный список», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд, в частности, может принять решение о судьбе арестованного в Канаде самолёта Ан-124 «Руслан».
Ранее в Министерство иностранных дел России был вызван заместитель главы посольства Канады в Москве Брайан Эбель, ему выразили демарш в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолёт Ан-124.