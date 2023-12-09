В ХАМАС сообщили об обстреле военной базы Раим
Военное крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — нанесло ракетные удары по израильской военной базе Раим.
- globallookpress.com
- © IMAGO/saeedqaq
«Бригады аль-Кассама» обстреляли ракетами военную базу Раим», — говорится в сообщении.
Ранее «Бригады аль-Кассама» заявили о предотвращении попытки Армии обороны Израиля освободить одного из заложников в секторе Газа.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен