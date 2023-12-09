В ХАМАС сообщили об обстреле военной базы Раим

Военное крыло движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — нанесло ракетные удары по израильской военной базе Раим.

«Бригады аль-Кассама» обстреляли ракетами военную базу Раим», — говорится в сообщении.

Ранее «Бригады аль-Кассама» заявили о предотвращении попытки Армии обороны Израиля освободить одного из заложников в секторе Газа.