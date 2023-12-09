ХАМАС заявило, что предотвратило попытку освобождения Израилем заложника

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады аль-Кассама» — заявило о предотвращении попытки Армии обороны Израиля освободить одного из заложников в секторе Газа.

Об этом движение написало в Telegram.

«Бригады Аль-Кассама» сорвали попытку террористической оккупационной (израильской. — RT) армии добраться до одного из своих заложников», — говорится в сообщении.

По утверждениям ХАМАС, Израиль использовал машину скорой помощи, принадлежащую гуманитарному учреждению, чтобы на ней скрытно добраться до израильского заложника.

В движении добавили, что в результате провала операции ЦАХАЛ понёс потери убитыми и ранеными.

Ранее в ХАМАС заявили о разрушении более сотни мечетей и трёх церквей в секторе Газа израильскими военными.

5 декабря военное крыло ХАМАС сообщило об убийстве десяти военнослужащих ЦАХАЛ в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.