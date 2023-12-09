ХАМАС заявило, что предотвратило попытку освобождения Израилем заложника
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- © Ilan Assayag/XinHua
Об этом движение написало в Telegram.
«Бригады Аль-Кассама» сорвали попытку террористической оккупационной (израильской. — RT) армии добраться до одного из своих заложников», — говорится в сообщении.
По утверждениям ХАМАС, Израиль использовал машину скорой помощи, принадлежащую гуманитарному учреждению, чтобы на ней скрытно добраться до израильского заложника.
В движении добавили, что в результате провала операции ЦАХАЛ понёс потери убитыми и ранеными.
Ранее в ХАМАС заявили о разрушении более сотни мечетей и трёх церквей в секторе Газа израильскими военными.
5 декабря военное крыло ХАМАС сообщило об убийстве десяти военнослужащих ЦАХАЛ в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.