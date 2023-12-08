ХАМАС заявило о разрушении более сотни мечетей в секторе Газа израильской армией
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения.
«В ходе продолжающейся агрессии в Газе израильские силы нанесли удары по большинству исторических памятников в палестинском анклаве», — отмечается в заявлении.
По данным ХАМАС, из-за действий израильских военных в анклаве к настоящему моменту «разрушены 104 мечети и три исторические церкви».
Ранее военное крыло ХАМАС сообщило об убийстве десяти военнослужащих ЦАХАЛ в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.