ХАМАС заявило о разрушении более сотни мечетей в секторе Газа израильской армией

В палестинском движении ХАМАС заявили о разрушении более сотни мечетей и трёх церквей в секторе Газа израильскими военными.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения.

«В ходе продолжающейся агрессии в Газе израильские силы нанесли удары по большинству исторических памятников в палестинском анклаве», — отмечается в заявлении.

По данным ХАМАС, из-за действий израильских военных в анклаве к настоящему моменту «разрушены 104 мечети и три исторические церкви».

Ранее военное крыло ХАМАС сообщило об убийстве десяти военнослужащих ЦАХАЛ в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.