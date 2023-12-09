RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Сабри: власти Шри-Ланки пресекли вербовку наёмников в ВСУ

Короткая ссылка
Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри заявил, что власти страны предприняли усилия, направленные на недопущение вербовки своих граждан в иностранные армии, в том числе в украинские вооружённые силы.
Глава МИД Сабри: власти Шри-Ланки пресекли вербовку наёмников в ВСУ
  • AFP
  • © Ishara S. KODIKARA

Об этом дипломат сказал в интервью Daily Mirror.

По словам Сабри, ранее спецслужбы Шри-Ланки узнали, что местный агент вербует наёмников в боевые действия в рядах украинской армии.

«С этим разобрались… Шри-Ланка как страна предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовки новобранцев через местных агентов», — подчеркнул он.

В октябре стало известно, что наёмник из Эстонии Танель Криггуль, который присоединился к украинской армии в прошлом году ради противостояния армии России, погиб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить