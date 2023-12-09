Глава МИД Сабри: власти Шри-Ланки пресекли вербовку наёмников в ВСУ
- AFP
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Об этом дипломат сказал в интервью Daily Mirror.
По словам Сабри, ранее спецслужбы Шри-Ланки узнали, что местный агент вербует наёмников в боевые действия в рядах украинской армии.
«С этим разобрались… Шри-Ланка как страна предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовки новобранцев через местных агентов», — подчеркнул он.
В октябре стало известно, что наёмник из Эстонии Танель Криггуль, который присоединился к украинской армии в прошлом году ради противостояния армии России, погиб.