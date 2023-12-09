Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри заявил, что власти страны предприняли усилия, направленные на недопущение вербовки своих граждан в иностранные армии, в том числе в украинские вооружённые силы.

Об этом дипломат сказал в интервью Daily Mirror.

По словам Сабри, ранее спецслужбы Шри-Ланки узнали, что местный агент вербует наёмников в боевые действия в рядах украинской армии.

«С этим разобрались… Шри-Ланка как страна предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовки новобранцев через местных агентов», — подчеркнул он.

В октябре стало известно, что наёмник из Эстонии Танель Криггуль, который присоединился к украинской армии в прошлом году ради противостояния армии России, погиб.