Эрдоган раскритиковал США за отказ принимать проект резолюции по Газе

Справедливый мир возможен, но не с США. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение американской стороны наложить вето на проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа.

Резолюцию, предусматривающую немедленное гуманитарное прекращение огня в секторе Газа, поддержали 13 членов СБ ООН. Однако США воспользовались правом вето. Великобритания при голосовании воздержалась.

«За отказ проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?» — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что постпред КНР в СБ ООН Чжан Цзюнь обвинил США в лицемерии из-за вето на резолюцию по Газе.