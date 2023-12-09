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Эрдоган раскритиковал США за отказ принимать проект резолюции по Газе

Эрдоган назвал невозможным справедливый мир на Ближнем Востоке с США

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Справедливый мир возможен, но не с США. Такое мнение высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение американской стороны наложить вето на проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа.
Эрдоган раскритиковал США за отказ принимать проект резолюции по Газе
  • AP
  • © Peter Dejong

Резолюцию, предусматривающую немедленное гуманитарное прекращение огня в секторе Газа, поддержали 13 членов СБ ООН. Однако США воспользовались правом вето. Великобритания при голосовании воздержалась.

«За отказ проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?» — цитирует турецкого лидера РИА Новости.

Ранее сообщалось, что постпред КНР в СБ ООН Чжан Цзюнь обвинил США в лицемерии из-за вето на резолюцию по Газе.

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