Эрдоган раскритиковал США за отказ принимать проект резолюции по Газе
Эрдоган назвал невозможным справедливый мир на Ближнем Востоке с США
- AP
- © Peter Dejong
Резолюцию, предусматривающую немедленное гуманитарное прекращение огня в секторе Газа, поддержали 13 членов СБ ООН. Однако США воспользовались правом вето. Великобритания при голосовании воздержалась.
«За отказ проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?» — цитирует турецкого лидера РИА Новости.
Ранее сообщалось, что постпред КНР в СБ ООН Чжан Цзюнь обвинил США в лицемерии из-за вето на резолюцию по Газе.