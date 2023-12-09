МИД России: в Новой Зеландии проявляются признаки неонацизма

Спорадические проявления неонацизма и героизации нацизма имеют место в Новой Зеландии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве уточнили, что на это указывает изменение в худшую сторону позиции Новой Зеландии по проекту резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с неонацизмом, героизацией нацизма и другими формами нетерпимости.

«На этом фоне тревожным сигналом является отсутствие в стране законодательства о запрете на демонстрацию и распространение нацистской символики», — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что в Новой Зеландии сохраняется проблема распространения крайне правых идей, а также рост случаев проявления расовой нетерпимости.

Ранее в российском посольстве в Оттаве назвали кощунством позицию Канады по резолюции о борьбе с нацизмом.