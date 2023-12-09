В конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей
- AP
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Соответствующая резолюция опубликована на сайте американского чиновника.
По его словам, отмена ограничения может оказаться «полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые хотят и могут открыть для них свои сердца и дома».
Смит также подчеркнул, что сама Украина должна быть заинтересована в том, чтобы вернуть практику забора украинских детей американцами.
В августе украинские правоохранители разоблачили преступную схему по продаже новорождённых детей под видом суррогатного материнства.