В конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей

Член американской палаты представителей Крис Смит призвал украинские власти отменить введённый в 2021 году запрет на усыновление украинских детей гражданами США.

Соответствующая резолюция опубликована на сайте американского чиновника.

По его словам, отмена ограничения может оказаться «полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые хотят и могут открыть для них свои сердца и дома».

Смит также подчеркнул, что сама Украина должна быть заинтересована в том, чтобы вернуть практику забора украинских детей американцами.

В августе украинские правоохранители разоблачили преступную схему по продаже новорождённых детей под видом суррогатного материнства.