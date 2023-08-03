На Украине выявили масштабную схему продажи новорождённых детей иностранцам
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Об этом сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.
В преступную группировку входили 12 человек. Организаторами схемы являлись руководители медучреждений, которые предоставляют услуги в области репродуктивной медицины в Киеве и Харькове.
Сообщается, что группировка продавала новорождённых иностранцам из тех государств, где запрещено суррогатное материнство.
«При процессуальном руководстве органов Киевской городской прокуратуры 12 участникам преступной организации предъявлено обвинение в торговле людьми», — сказано в заявлении.
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