На Украине выявили масштабную схему продажи новорождённых детей иностранцам

Украинские правоохранители разоблачили преступную схему по продаже новорождённых детей под видом суррогатного материнства.

Об этом сообщает офис генпрокурора Украины в Telegram-канале.

В преступную группировку входили 12 человек. Организаторами схемы являлись руководители медучреждений, которые предоставляют услуги в области репродуктивной медицины в Киеве и Харькове.

Сообщается, что группировка продавала новорождённых иностранцам из тех государств, где запрещено суррогатное материнство.

«При процессуальном руководстве органов Киевской городской прокуратуры 12 участникам преступной организации предъявлено обвинение в торговле людьми», — сказано в заявлении.

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