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«Страна.ua»: трансгендер из США стал одним из представителей сил обороны Украины

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Трансгендер из США Сара Эштон-Чирилло заняла должность одного из официальных представителей сил обороны Украины.
«Страна.ua»: трансгендер из США стал одним из представителей сил обороны Украины
  • AP

Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, Эштон-Чирилло ранее была журналисткой, а в ряды украинской армии она вступила в прошлом году. Сначала она служила медиком в территориальной обороне, но получила ранение.

«Она ведёт новый англоязычный проект сил теробороны «Россия ненавидит правду», нацеленный на аудиторию США и Европы. Его целью обозначено «противодействие российской пропаганде», — говорится в сообщении.

13 июля в ФСБ заявили, что сотрудники правоохранительных органов в Орловской области задержали трансгендера по делу о госизмене. По данным спецслужбы, сменивший пол гражданин России финансировал ВСУ.

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