Госдеп требует наказать ответственных за ракетный обстрел посольства США в Ираке

Власти Ирака должны найти и наказать лиц, ответственных за нанесение ракетного удара по американскому посольству в Багдаде. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

В документе также указывается, что к ответственности должны быть привлечены и те, кто осуществил атаки на другие объекты, где находятся граждане США.

«Мы призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать исполнителей за эти нападения и привлечь их к ответственности», — указывается в заявлении.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон осудил обстрел американского посольства в Багдаде.