Госдеп требует наказать ответственных за ракетный обстрел посольства США в Ираке
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В документе также указывается, что к ответственности должны быть привлечены и те, кто осуществил атаки на другие объекты, где находятся граждане США.
«Мы призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать исполнителей за эти нападения и привлечь их к ответственности», — указывается в заявлении.
Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон осудил обстрел американского посольства в Багдаде.