Госдеп: США осудили обстрел посольства в Ираке и призвали расследовать инцидент
Как передаёт РИА Новости, в ведомстве сообщили, что Соединённые Штаты «решительно осуждают» обстрелы посольства.
В Госдепе призвали силы безопасности Ирака незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в атаках и привлечь их к ответственности.
Ранее агентство Shafaq news сообщило, что окрестности посольства США в особо охраняемой «зелёной зоне» в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу.
Уточняется, что в окрестностях посольства были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги.