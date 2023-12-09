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Госдеп: США осудили обстрел посольства в Ираке и призвали расследовать инцидент

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Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон осудил обстрел своего посольства в Багдаде и призвал провести расследование.

Как передаёт РИА Новости, в ведомстве сообщили, что Соединённые Штаты «решительно осуждают» обстрелы посольства.

В Госдепе призвали силы безопасности Ирака незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в атаках и привлечь их к ответственности.

Ранее агентство Shafaq news сообщило, что окрестности посольства США в особо охраняемой «зелёной зоне» в центре Багдада подверглись ракетному обстрелу.

Уточняется, что в окрестностях посольства были слышны взрывы, а внутри здания включились сирены тревоги.

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