ЦТАК: в КНДР сравнили помощь Южной Кореи Украине с «самоубийством»
Об этом пишет РИА Новости.
В материале сказано, что снова проявилась сущность «бессовестного мошенничества элементов из Республики Корея», которые до сих пор заявляли, что ни разу не поставляли Украине летального оружия.
«Безрассудная военная помощь Украине — самоубийственный поступок, вызывающий катастрофу», — заявил обозреватель.
5 декабря представитель южнокорейского Минобороны Чон Ха Гю заявил, что Южная Корея отправляет Украине только гуманитарную помощь и не осуществляет поставки вооружения украинской армии.