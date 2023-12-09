Военную помощь Украине со стороны Южной Кореи можно сравнить с «самоубийством», заявил международный обозреватель Центрального телеграфного агентства КНДР Ро Чжу Хён.

Об этом пишет РИА Новости.

В материале сказано, что снова проявилась сущность «бессовестного мошенничества элементов из Республики Корея», которые до сих пор заявляли, что ни разу не поставляли Украине летального оружия.

«Безрассудная военная помощь Украине — самоубийственный поступок, вызывающий катастрофу», — заявил обозреватель.

5 декабря представитель южнокорейского Минобороны Чон Ха Гю заявил, что Южная Корея отправляет Украине только гуманитарную помощь и не осуществляет поставки вооружения украинской армии.